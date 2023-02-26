«Союз МС-23» прибыл на МКС

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26 февраля в 03:58:00 по московскому времени беспилотный корабль «Союз МС-23» в автоматическом режиме причалил к российскому малому исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции.

С 1967 года это была 190-я стыковка, выполненная кораблями семейства «Союз», в том числе 88-я — к МКС.

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«Союз МС-23» был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 24 февраля. Он предназначен для замены находящегося на российском сегменте МКС пилотируемого «Союза МС-22», у которого 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом. В сентябре 2023 года «Союз МС-23» должен обеспечить штатное возвращение на Землю экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, а также их срочный спуск в случае экстренной ситуации.

Беспилотный корабль доставил на МКС 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции — космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассада, а также астронавта JAXA Коити Ваката.

Среди грузов — средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов «Взаимодействие-2», «Матрёшка-Р», «Кардиовектор», «МСК-2», «Каскад», «Фаген» и «Пробиовит».

Также «Союз МС-23» привез сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.