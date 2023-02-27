В селе Югюлят Вилюйского улуса Республики Саха открылся новый детский сад

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В открытии объекта участвовал космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Олег Артемьев. В селе Югюлят Вилюйского улуса открылось новое здание детского сада «Тугутчаан» на 50 мест.

Детский сад на 50 мест площадью более тысячи кв.м. построен по программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 — 2025 годы». Спонсорами объекта выступили АЛРОСА и Роскосмос.

Для разностороннего развития воспитанников здесь реализуются дополнительные кружки по робототехнике, моделированию, республиканские проекты «Одарённый ребёнок», «Музыка для всех». Ежегодно воспитанники участвуют во всероссийских, республиканских, улусных конкурсах. Все это в комплексе предоставляет дополнительные возможности для всестороннего и гармоничного развития детей.

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