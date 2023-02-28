Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб приступил к производству новой модели смесителя.
Новая модель смесителя для ванны и душа © avatars.mds.yandex.net
Завод Ригель-Сиб в феврале 2023 года приступил к производству новой модели смесителя для ванны и душа.
Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка. Изготовленные собственным инструментальным цехом литейные, песчаные формы и оснастка для новой модели уже успешно прошли первые испытания. Отлиты образцы. Ведётся настройка оборудования по механообработке деталей и проверке их на герметичность.
Процесс изготовления требует затрат времени и строгого следования техническому процессу. Эти усилия не проходят даром и новое изделие сходит с конвейера сборочного участка.
Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги.
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