Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб приступил к производству новой модели смесителя.

Новая модель смесителя для ванны и душа © avatars.mds.yandex.net

Завод Ригель-Сиб в феврале 2023 года приступил к производству новой модели смесителя для ванны и душа.

Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка. Изготовленные собственным инструментальным цехом литейные, песчаные формы и оснастка для новой модели уже успешно прошли первые испытания. Отлиты образцы. Ведётся настройка оборудования по механообработке деталей и проверке их на герметичность.

Процесс изготовления требует затрат времени и строгого следования техническому процессу. Эти усилия не проходят даром и новое изделие сходит с конвейера сборочного участка.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги.