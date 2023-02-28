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Детские сады и школы

В подмосковном Щелкове открылся новый корпус школы № 11 имени Титова

 © shhyolkovo.ru

Новый корпус школы № 11 имени Г. С. Титова открылся в микрорайоне Чкаловский в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В здании, построенном в рамках реализации президентского нацпроекта «Современная школа», есть современные учебные классы, два спортивных зала, столовая, медицинский блок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотека и актовый зал.

 © shhyolkovo.ru

 © shhyolkovo.ru

 © shhyolkovo.ru

https://ria.ru/...1854659632.html

Источник: http://shhyolkovo.ru/news/my-otkrylis/

Щёлково, школа
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