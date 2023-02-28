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Детские сады и школы

Новую школу открыли на улице Захарова в Коломне

 © kolomnagrad.ru

27 февраля в Коломне открыли новую школу на 825 мест на улице Захарова. Теперь в густонаселенном микрорайоне Колычево появился еще один корпус школы № 15.

До конца учебного года в новых помещениях будут учиться ребята из 7-11 классов, также здесь открыли дополнительные параллели для 3, 4, 5 и 6 классов для детей, которые живут рядом с корпусом. А уже с сентября школа будет готова принять еще 200 учеников, с 1 по 11 класс.

В четырехэтажном здании разместились учебные кабинеты, классы с лабораториями, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотека с медиатекой. Также в здании предусмотрен собственный пищеблок, столовая, кабинеты медицинской помощи.

На огороженной территории школы обустроили площадки для подвижных игр и тихого отдыха, места для занятий на открытом воздухе, спортивное ядро с беговыми дорожками.

 © kolomnagrad.ru

https://kolomna...rova-v-kolomne/

Источник: https://kolomnagrad.ru/peremeny-pod...ryli-novuju-shkolu-na-825-mest.html

Коломна, школа
  • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
    28.02.2313:56:20

    Ну наконец-то. Второй из четырех школьных долгостроев в городе таки допилили. Как обещали к НГ (а обещали все закончить) конечно же не успели. Но лучше поздно, чем никогда.

    Еще две.

    #1259482
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