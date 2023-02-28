Школу на 1,1 тысячи мест открыли в Ногинске

© 360tv.ru

Центр образования «Богородский» открыли в Ногинске, он рассчитан на 1100 учащихся. Об этом рассказали в Минобразования Подмосковья.

«Новое здание построили в срок. В нем есть все необходимое для учебы и комфортного пребывания — современные учебные кабинеты, спортзалы, пищеблок, мастерские и игровые комнаты», — рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

Площадь нового учебного заведения в микрорайоне Заречье составляет почти 17 тысяч квадратных метров. В каждом классе есть интерактивные доски, современное оборудование и весь необходимый инвентарь. В центре образования будут реализованы профильные программы — по гуманитарному, социально-экономическому и технологическому направлениям.

«Мы ходим сделать и IT-класс, инженерный, продолжить сотрудничество с педагогическим классом. Есть задумки, конечно, сделать и естественно-научный класс — медицинский. Потому что многие ребята все-таки выбирают в ЕГЭ такие предметы как биология и химия», — рассказала директор центра образования «Богородский» Татьяна Шагова.

После уроков ученики могут заниматься в школе внеурочной деятельностью. Для спортсменов открыты секции футбола, волейбола, для творческих ребят — театральная студия, музыка и хореография, а для любителей науки и современных технологий — робототехника и СТЭМ-мастерская.

За парты сели уже более 600 учеников. Пока возможность перевестись в новую школу есть у каждого независимо от регистрации.

В округе также продолжается масштабный капитальный ремонт пяти школ по президентской программе. В начале нового учебного года двери откроет новый корпус на 400 мест в центре образования № 1.

Всего в этом году в Подмосковье планируется открыть не менее 30 школ, добавили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

https://bogorod...chenikov-455645