Школу на 1,1 тысячи мест открыли в Ногинске
Центр образования «Богородский» открыли в Ногинске, он рассчитан на 1100 учащихся. Об этом рассказали в Минобразования Подмосковья.
«Новое здание построили в срок. В нем есть все необходимое для учебы и комфортного пребывания — современные учебные кабинеты, спортзалы, пищеблок, мастерские и игровые комнаты», — рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
Площадь нового учебного заведения в микрорайоне Заречье составляет почти 17 тысяч квадратных метров. В каждом классе есть интерактивные доски, современное оборудование и весь необходимый инвентарь. В центре образования будут реализованы профильные программы — по гуманитарному, социально-экономическому и технологическому направлениям.
«Мы ходим сделать и IT-класс, инженерный, продолжить сотрудничество с педагогическим классом. Есть задумки, конечно, сделать и естественно-научный класс — медицинский. Потому что многие ребята все-таки выбирают в ЕГЭ такие предметы как биология и химия», — рассказала директор центра образования «Богородский» Татьяна Шагова.
После уроков ученики могут заниматься в школе внеурочной деятельностью. Для спортсменов открыты секции футбола, волейбола, для творческих ребят — театральная студия, музыка и хореография, а для любителей науки и современных технологий — робототехника и СТЭМ-мастерская.
За парты сели уже более 600 учеников. Пока возможность перевестись в новую школу есть у каждого независимо от регистрации.
В округе также продолжается масштабный капитальный ремонт пяти школ по президентской программе. В начале нового учебного года двери откроет новый корпус на 400 мест в центре образования № 1.
Всего в этом году в Подмосковье планируется открыть не менее 30 школ, добавили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
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