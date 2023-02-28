КРУГ участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС

Компания «КРУГ» участвует в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока № 6 Кармановской ГРЭС — очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании.

В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управления ПТНА энергоблока № 6 СВПТ-340-1000 Кармановской ГРЭС с контроллерным шкафом управления (ШУ) из состава программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000Ò).

Цель проекта — повышение эффективности функционирования ГРЭС посредством модернизации вспомогательного оборудования, что окажет положительное влияние на безопасность и надежность работы энергоблоков в целом.

© krug2000.ru

Контроллерное оборудование шкафов управления в автоматизированном режиме обеспечивает прием, преобразование, логическую обработку в реальном времени текущих физических параметров технологического процесса с передачей данных по протоколу MODBUS TCP на АРМ оператора. ШУ оснащен встроенной панелью оператора для управления по месту.

Пусконаладочные работы на объекте выполнены сотрудниками компании «КРУГ». В текущем году планируется внедрение аналогичной системы для ПТНА энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС.

В Республике Башкортостан на базе российского ПТК КРУГ-2000 внедрено более 150 АСУ ТП котлоагрегатов, турбоагрегатов, бойлерных установок, систем телемеханики, компьютерных тренажерных комплексов для персонала ТЭЦ, автоматизированных систем диспетчерского контроля (АСДК).

Кармановская ГРЭС — самая мощная тепловая электростанция в Республике Башкортостан, расположена на реке Буй, является одной из крупнейших в России. Входит в состав Башкирской генерирующей компании (ПАО «Интер РАО»). Помимо электрической энергии отпускает тепловую энергию в виде горячей воды и пара. Установленная электрическая мощность — 856,2 МВт, тепловая — 204 Гкал/ч. Основное топливо — природный газ, резервное — мазут.

Смотрите также — Автоматизирован насосный агрегат Уфимской ТЭЦ-3