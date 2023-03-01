Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Астрахани открылся новый корпус областного перинатального центра

 © rg.ru

Открывшееся отделение рассчитано на 30 коек и предназначенное для оказания высокотехнологической медицинской помощи женщинам с осложненной беременностью, а также новорожденным с экстремально низкой массой тела. А это значит, что теперь здесь смогут выхаживать крох, появившихся на свет гораздо раньше положенного срока.

В процессе строительства:

 © punkt-a.info

На пяти этажах перинатального центра расположены приемное отделение, реанимация для новорожденных, палаты для беременных и рожениц, лабораторию и вспомогательные помещения. Здесь же — акушерский дистанционный консультационный центр.

 © rg.ru

Специалисты астраханского медучреждения находятся на постоянной онлайн-связи с московским Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. Важно, что консультации ведущих врачей теперь станут доступны для пациентов из всех сел Астраханской области, и им не нужно будет никуда выезжать.

 © rg.ru

Уточним, что среди закупленного оборудования многое — отечественного производства, ничуть не уступающее импортным аналогам. Есть здесь и уникальные устройства. Например, аппарат гипотермии позволяет корректировать температуру тела пациента, не используя лекарств, и тем самым избегая нежелательных побочных эффектов.

 © rg.ru

 © rg.ru

 © rg.ru

 © rg.ru

 © rg.ru

 © rg.ru

 © rg.ru

 © astrakhan.su
Источник: https://rg.ru/2023/03/01/reg-ufo/v-...blastnogo-perinatalnogo-centra.html

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Астраханская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,