В Астрахани открылся новый корпус областного перинатального центра

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Открывшееся отделение рассчитано на 30 коек и предназначенное для оказания высокотехнологической медицинской помощи женщинам с осложненной беременностью, а также новорожденным с экстремально низкой массой тела. А это значит, что теперь здесь смогут выхаживать крох, появившихся на свет гораздо раньше положенного срока.

В процессе строительства:

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На пяти этажах перинатального центра расположены приемное отделение, реанимация для новорожденных, палаты для беременных и рожениц, лабораторию и вспомогательные помещения. Здесь же — акушерский дистанционный консультационный центр.

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Специалисты астраханского медучреждения находятся на постоянной онлайн-связи с московским Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. Важно, что консультации ведущих врачей теперь станут доступны для пациентов из всех сел Астраханской области, и им не нужно будет никуда выезжать.

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Уточним, что среди закупленного оборудования многое — отечественного производства, ничуть не уступающее импортным аналогам. Есть здесь и уникальные устройства. Например, аппарат гипотермии позволяет корректировать температуру тела пациента, не используя лекарств, и тем самым избегая нежелательных побочных эффектов.

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© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

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© rg.ru

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