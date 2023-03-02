В Гатчине открыли новый спорткомплекс «Олимпиец»

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В среду, 1 марта, в Гатчинском районе состоялось открытие ФОКа — спортзала гимнастики «Олимпиец», который значительно улучшит материально-техническую базу Гатчинской ДЮСШ № 1.

Новый спортивный комплекс создан на базе Гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1, которая начала свою работу в 1947 году. Сегодня в ней занимаются более тысячи человек на отделениях спортивной гимнастики, легкой атлетики, спортивной акробатики и вольной борьбы. В этом году отделению спортивной гимнастики исполняется 75 лет. Строительство нового комплекса началось в 2021 году за счет средств федерального, регионального и муниципальных источников в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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