В Ивангороде Ленинградской области открылся современный ФОК

В Ивангороде (Кингисеппский район Ленобласти) открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который стал центром спортивной жизни города.

Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, бадминтоном и другими видами спорта. Комплекс рассчитан на одновременные тренировки более двухсот человек всех возрастов и уровня подготовки, включая маломобильных граждан.

Открытие ФОКа состоялось 29 июля. Строительство велось в рамках сотрудничества МО «Кингисеппский муниципальный район» с Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» по программе «Газпром — детям» при активном содействии правительства Ленинградской области.

