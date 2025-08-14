В Ивангороде Ленинградской области открылся современный ФОК
В Ивангороде (Кингисеппский район Ленобласти) открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который стал центром спортивной жизни города.
Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, бадминтоном и другими видами спорта. Комплекс рассчитан на одновременные тренировки более двухсот человек всех возрастов и уровня подготовки, включая маломобильных граждан.
Открытие ФОКа состоялось 29 июля. Строительство велось в рамках сотрудничества МО «Кингисеппский муниципальный район» с Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» по программе «Газпром — детям» при активном содействии правительства Ленинградской области.
https://47chann...ok-v-ivangorode
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Кингисеппский машиностроительный завод поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии
Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии.
-
Группа ПОЛИПЛАСТИК открыла в Ленобласти завод оборудования для очистных сооружений
В цехах нового завода "Главсток"26 августа в городе Кириши Л...е событие для развития российского водопроводно-канализационного комплекса.
-
В Ленинградской области открыт новый детский сад на 240 мест
В День знаний в Сосновом Бору (Ленинградская обл.) впервые принял...бытие для города: последний раз детский сад открывался здесь 33 года назад.
Поделись позитивом в своих соцсетях