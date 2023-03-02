В Василеостровском районе Санкт-Петербурга открыли новый тренировочный каток
Новый тренировочный каток открылся 1 марта в Василеостровском районе. Крытую ледовую арену построили в рамках национального проекта «Демография» на месте старой хоккейной коробки на территории районного центра физической культуры и спорта.
Это уже вторая ледовая площадка на территории комплекса. Помимо катка, в здании оборудовали современные и доступные тренажёрные залы.
Важно отметить, что абсолютно всё: от бортов и системы охлаждения до информационного табло произведено исключительно в нашей стране. По оценке специалистов, по качеству льда комплекс — один из лучших в городе.
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