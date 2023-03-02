Открылся новый корпус Чаплыгинской больницы в Липецкой области
В Липецкой области в феврале открылся новый корпус Чаплыгинской районной больницы. В нем расположены детская поликлиника и женская консультация, сообщает 1 марта GOROD48.
На первом этаже поликлиники расположены гардеробная, колясочная, фильтр-бокс, регистратура, кабинеты УЗИ, забора крови, прививочные. На втором — дневной стационар, кабинеты трех педиатров, стоматолога, кабинет для приема детей узкими специалистами и процедурные.
В женской консультации тоже обустроена современная регистратура, работают кабинеты врача-акушера-гинеколога, терапевта и психолога. Предусмотрены помещения для лечебной физкультуры, массажа, УЗИ, кардиотокографии беременных.
Как уточняет LipetskMedia, корпус возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Трехэтажное здание построили за один год, в эксплуатацию его ввели в декабре 2022 года.
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