Открылся новый корпус Чаплыгинской больницы в Липецкой области

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В Липецкой области в феврале открылся новый корпус Чаплыгинской районной больницы. В нем расположены детская поликлиника и женская консультация, сообщает 1 марта GOROD48.

На первом этаже поликлиники расположены гардеробная, колясочная, фильтр-бокс, регистратура, кабинеты УЗИ, забора крови, прививочные. На втором — дневной стационар, кабинеты трех педиатров, стоматолога, кабинет для приема детей узкими специалистами и процедурные.

В женской консультации тоже обустроена современная регистратура, работают кабинеты врача-акушера-гинеколога, терапевта и психолога. Предусмотрены помещения для лечебной физкультуры, массажа, УЗИ, кардиотокографии беременных.

Как уточняет LipetskMedia, корпус возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Трехэтажное здание построили за один год, в эксплуатацию его ввели в декабре 2022 года.

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru