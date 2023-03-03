Начато производство новых модификаций промышленного контроллера DevLink-C1000

Компания «КРУГ» сообщает, что с 01.02.2023 г. начато серийное производство новых модификаций промышленных контроллеров DevLink®-C1000.

Промышленные контроллеры российского производства DevLink-C1000 предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем.

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Отличительными особенностями новых контроллеров являются:

наличие 2-х независимых интерфейсов Ethernet

наличие 2-х независимых интерфейсов GSM (опция) с возможностью установки 2-х SIM-карт в каждом («горячее» резервирование операторов сотовой связи)

наличие платы бесперебойного питания (ПБП) на базе суперконденсаторов для гарантированного кратковременного питания контроллера при потере внешнего питания (опция)

расширенные функциональные возможности

улучшенное быстродействие.

Все модификации текущей версии контроллера также остаются доступными для заказа.

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Начиная с 2006 года промышленный контроллер DevLink-С1000 успешно применяется более чем в 150 проектах автоматизации. Например, в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 570 контроллеров DevLink-C1000 собирают и передают данные о текущем состоянии электрических сетей диспетчерам, расположенным в 19 филиалах компании в различных населенных пунктах Кемеровской области.

Промышленный контроллер DevLink-C1000 внесен в Реестр российской промышленной продукции и Реестр РЭП Минпромторга РФ.