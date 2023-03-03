Начато производство новых модификаций промышленного контроллера DevLink-C1000
Компания «КРУГ» сообщает, что
Промышленные контроллеры российского производства DevLink-C1000 предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем.
Отличительными особенностями новых контроллеров являются:
- наличие 2-х независимых интерфейсов Ethernet
- наличие 2-х независимых интерфейсов GSM (опция) с возможностью установки 2-х SIM-карт в каждом («горячее» резервирование операторов сотовой связи)
- наличие платы бесперебойного питания (ПБП) на базе суперконденсаторов для гарантированного кратковременного питания контроллера при потере внешнего питания (опция)
- расширенные функциональные возможности
- улучшенное быстродействие.
Все модификации текущей версии контроллера также остаются доступными для заказа.
Заполнить карту заказа, скачать опросный лист
Начиная с 2006 года промышленный контроллер DevLink-С1000 успешно применяется более чем в 150 проектах автоматизации. Например, в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 570 контроллеров DevLink-C1000 собирают и передают данные о текущем состоянии электрических сетей диспетчерам, расположенным в 19 филиалах компании в различных населенных пунктах Кемеровской области.
Промышленный контроллер DevLink-C1000 внесен в Реестр российской промышленной продукции и Реестр РЭП Минпромторга РФ.
- Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000
- КРУГ участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС
- Компания ОСАТЕК продолжает разработку модулей для промышленного контроллера ЧГП-РТ