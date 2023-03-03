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Электроника, электротехника и приборы

Начато производство новых модификаций промышленного контроллера DevLink-C1000

Компания «КРУГ» сообщает, что с 01.02.2023 г. начато серийное производство новых модификаций промышленных контроллеров DevLink®-C1000.

Промышленные контроллеры российского производства DevLink-C1000 предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем.

 © krug2000.ru

Отличительными особенностями новых контроллеров являются:

  • наличие 2-х независимых интерфейсов Ethernet
  • наличие 2-х независимых интерфейсов GSM (опция) с возможностью установки 2-х SIM-карт в каждом («горячее» резервирование операторов сотовой связи)
  • наличие платы бесперебойного питания (ПБП) на базе суперконденсаторов для гарантированного кратковременного питания контроллера при потере внешнего питания (опция)
  • расширенные функциональные возможности
  • улучшенное быстродействие.

Все модификации текущей версии контроллера также остаются доступными для заказа.

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Начиная с 2006 года промышленный контроллер DevLink-С1000 успешно применяется более чем в 150 проектах автоматизации. Например, в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 570 контроллеров DevLink-C1000 собирают и передают данные о текущем состоянии электрических сетей диспетчерам, расположенным в 19 филиалах компании в различных населенных пунктах Кемеровской области.

Промышленный контроллер DevLink-C1000 внесен в Реестр российской промышленной продукции и Реестр РЭП Минпромторга РФ.
Источник: https://www.krug2000.ru

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