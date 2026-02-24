Компании «Эй энд Ти Текнолоджис» и НПФ «КРУГ» объявили о выпуске нового совместного продукта — линейки программируемых логических контроллеров К15, построенных на базе высокопроизводительной Системы реального времени контроллера (СРВК). Представленное решение продолжает традицию успешной интеграции российских аппаратных и программных технологий, обеспечивая надежность и полную независимость от зарубежных платформ.

Контроллеры К15 прошли апробацию в промышленных условиях и готовы к внедрению на предприятиях энергетики, нефтегазовой отрасли, химической промышленности и других стратегических секторов. Интеграция СРВК в аппаратную платформу К15 позволяет создавать автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), полностью основанные на российском аппаратном и программном обеспечении.

Ключевые возможности контроллеров К15 на базе СРВК:

— Реализация сложных алгоритмов: 6-ядерный 64-битный процессор и 4 ГБ ОЗУ позволяют контроллеру обрабатывать массивы данных и выполнять прикладную логику с минимальным временем цикла.

— Единая среда разработки: использование бесплатной среды ИСР КРУГОЛ для создания прикладного ПО как для контроллеров, так и для верхнего уровня АСУ ТП.

— Глубокая интеграция с отечественными SCADA: оптимальная совместимость со SCADA КРУГ-2000® и Платформой цифровизации StreamDat®.

— Открытые протоколы обмена: работа с любыми SCADA-системами через OPC, ModBus, МЭК-104 и многие другие стандарты.

— Высокая надёжность и диагностика: online-мониторинг состояния контроллера, возможность удалённой отладки без остановки процессов, «горячая» замена модулей ввода/вывода без отключения питания ПЛК, энергонезависимая (Retain) память 512КБ.

— Скоростной обмен данными: использование высоконадежных протоколов обмена данными для работы в реальном времени.

— Соответствие стандартам: СРВК включена в Реестр Минцифры РФ (№ 5769), контроллер серии К15 включен в перечень оборудования российского происхождения Минпромторга РФ.

Продукция серии К15 сертифицирована в соответствии с отраслевыми стандартами и включена в реестры рекомендованных производителей оборудования и программного обеспечения систем промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть» (КТ 610), ПАО «Лукойл» (ППТС), ПАО «НК «Роснефть».