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Детские сады и школы

В Шурышкарском районе Ямала открылась новая школа

 © sever-press.ru

В селе Овгорт Шурышкарского района 14 марта открылось двухэтажное капитальное здание школы, рассчитанное на 240 мест. Школа оснащена всем необходимым для формирования комфортной образовательной среды, сообщили в управлении образования Шурышкарского района. В ней обустроили тренажёрный зал, кулинарный и швейный кабинеты, мастерскую для мальчиков. Общая площадь объекта — более 3500 квадратных метров, это 16 комфортных учебных классов, современный пищеблок, актовый зал и административно-служебные помещения.

Рядом с учебным заведением оборудованы футбольное поле, волейбольная площадка, городок для занятий ОБЖ. В новую школу пойдут дети из старой деревянной школы, которая работала с 1974 года. Ветхое здание демонтировали. На его месте установили современные игровые и спортивные площадки и хозяйственный блок со складом и гаражом.

 © sever-press.ru

 © sever-press.ru
Источник: https://sever-press.ru/news/obrazov...rez-nedelju-otkrojut-novuju-shkolu/

Ямал, новая школа, образование
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