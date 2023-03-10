В Боливии начал работать комплекс по производству радиофармпрепаратов, построенный Росатомом

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10 марта 2023 года, Эль-Альто, Боливия — Уникальный для Латинской Америки комплекс по производству радиофармпрепаратов, построенный Росатомом по заказу Агентства по атомной энергии Боливии (ABEN), начал поставлять радиофармпрепараты в сети боливийских клиник. Торжественное мероприятие, приуроченное к началу поставок в боливийские клиники радиофармпрепарата фтордезоксиглюкоза, состоялось в Центре ядерной медицины и радиотерапии, предназначенном для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Циклотронный комплекс является частью масштабного проекта российско-боливийского сотрудничества — центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), сооружаемого в Эль-Альто на высоте 4000 метров над уровнем моря. Объект обеспечит боливийскую систему здравоохранения собственным производством целой линейки радиофармпрепаратов для проведения клинических исследований более чем 5000 пациентов в год. Таким образом, граждане Боливии смогут проходить своевременное и качественное медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины, не выезжая за границу. В перспективе работа комплекса позволит полностью импортозаместить поставки радиофармпрепаратов для сети боливийских центров ядерной медицины.

«Сегодня наша страна сделала большой шаг вперед. Теперь у нас есть не только этот центр ядерной медицины с самой современной инфраструктурой, но и возможность самостоятельно производить радиофармпрепараты для диагностики рака, которые до сегодняшнего мы вынуждены были импортировать. Сейчас у Боливии есть настолько передовые технологии, что мы можем даже экспортировать этот радиофармпрепарат в соседние страны. С сегодняшнего дня мы сможем еще более эффективно бороться против рака!» — заявил Луис Альберто Арсе Катакора.

«Объекты первой очереди центра ядерных исследований и технологий, который Росатом строит в Эль-Альто, уже начали приносить практическую пользу народу Многонационального Государства Боливия. Ярчайшим примером является сегодняшнее событие, когда первые пациенты получили радиофармпрепараты, созданные в новом циклотронном комплексе. Совместно с нашими боливийскими партнерами мы проделали огромный объем работы. Следующий этап — расширение линейки производимых радиофармпрепаратов и экспорт данных препаратов в соседние страны. С помощью специалистов Росатома Боливия сегодня становится одним из ведущих государств региона в области применения ядерных технологий», — заявил первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Для справки:Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в г. Эль-Альто (Боливия) — инновационный проект, собравший передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект сооружения ЦЯИТ реализуется АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «Русатом Оверсиз»).

В настоящий момент завершена реализация объектов первой и второй очереди строительства: предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и многоцелевого центра облучения (МЦО). Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы по 3-й и 4-й очередям центра, к которым относятся реакторный комплекс и здания лабораторий. Летом 2021 года состоялась торжественная церемония заливки первого бетона здания, где будет расположен первый в Боливии исследовательский реактор. Целевой срок завершения проекта — 2025 год.

ЦЯИТ — важнейший проект для развития сотрудничества России со странами Латинской Америки в области высоких технологий и укрепления позиций Росатома на мировом рынке. Контракт на сооружение ЦЯИТ был подписан в 2017 году между АО «ГСПИ» (Государственный специализированный проектный институт, входит в Госкорпорацию «Росатом») и Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN). Помимо комплекса для производства радиофармпрепаратов, в состав ЦЯИТ входит первый для Боливии исследовательский реактор, позволяющий проводить целый комплекс научных исследований и нарабатывать радиоизотопы. В проекте также предусмотрен лабораторный комплекс и многоцелевой центр облучения (МЦО), где производится обработка сельхозпродукции для повышения ее продовольственной безопасности и стерилизации медицинских изделий.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается и реализация крупных энергетических проектов c зарубежными партнерами. Росатом принимает активное участие в этой работе.