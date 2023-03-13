В Казани официально открыли лыжно-биатлонный комплекс
В Казани 12 марта открылся новый лыжно-биатлонный центр «Мирный». Номинально он находится в черте Казани, но по факту в одноименном городском поселке на окраине столицы Татарстана. Комплекс отвечает всем мировым стандартам. Инфраструктура позволяет принимать крупные международные соревнования.
Лыжно-биатлонный комплекс спроектирован и реализован не только для занятий профессиональных спортсменов, но и для любителей активного и здорового образа жизни.
В честь открытия нового комплекса был организован спортивный праздник «Олимпийские надежды». Мероприятие объединило 150 молодых спортсменов из Татарстана и известных российских лыжников.
Через два года у лыжного комплекса планируют построить гостиницу.
https://inkazan...ompleks-2816063
https://realnoe...lonnyy-kompleks
- В Татарстане состоялось открытие детского IT-парка.
- Ученые «Швабе» запатентовали оптику с повышенным отражением
- Иннополис — город для IT-специалистов