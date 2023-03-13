В Казани официально открыли лыжно-биатлонный комплекс

© realnoevremya.ru

В Казани 12 марта открылся новый лыжно-биатлонный центр «Мирный». Номинально он находится в черте Казани, но по факту в одноименном городском поселке на окраине столицы Татарстана. Комплекс отвечает всем мировым стандартам. Инфраструктура позволяет принимать крупные международные соревнования.

Лыжно-биатлонный комплекс спроектирован и реализован не только для занятий профессиональных спортсменов, но и для любителей активного и здорового образа жизни.

В честь открытия нового комплекса был организован спортивный праздник «Олимпийские надежды». Мероприятие объединило 150 молодых спортсменов из Татарстана и известных российских лыжников.

Через два года у лыжного комплекса планируют построить гостиницу.

© ss.sport-express.ru

© realnoevremya.ru

© realnoevremya.ru

https://inkazan...ompleks-2816063

https://realnoe...lonnyy-kompleks

https://www.spo...ortazh-2049291/