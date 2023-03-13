Новая детская поликлиника на 350 посещений в смену открылась в Ленинском районе Иркутска

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Новая детская поликлиника открылась иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Она входит в структуру Иркутской городской клинической больницы № 8, имеет площадь 13,5 тыс. кв. м и рассчитана на 350 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать 32 тыс. детей.

Новое здание поликлиники состоит из трёх блоков разной этажности. На его строительство и оснащение из бюджетов различных уровней направлено свыше миллиарда рублей. Для оснащения детской поликлиники приобретено более 2,4 тыс. единиц медицинского оборудования. Медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать не только дети Ленинского округа, но и проживающие в близлежащих населённых пунктах Иркутского района.

В поликлинике действуют два педиатрических отделения, кабинет неотложной медицинской помощи и фильтр-бокс, консультативно-профилактическое отделение, кабинет медико-социальной помощи подросткам, кабинеты приема врачей-специалистов (детского кардиолога, невролога, хирурга, детского эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, аллерголога-иммунолога, нефролога, инфекциониста, травматолога-ортопеда), организован специализированный кабинет охраны зрения детей и подростков, а также лечебно-диагностические отделения: физиотерапевтическое отделение с кабинетом кинезиотерапии, бальнеокомплекс для детей разных возрастов, гала-камера, рентген, компьютерный томограф, клиническая лаборатория, детская стоматология, УЗИ, отделение функциональной диагностики.

Оборудованы помещения для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты забора крови, вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа, зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии. Это позволит комплексно лечить разные заболевания, проводить оздоровительные процедуры, закаливание малышей.

Рабочие места докторов оснащены удобной эргономичной мебелью и подключены к единой медицинской информационной системе. Организованы помещения для отдыха, кафе для персонала и посетителей. В регистратуре и ряде кабинетов установлена «электронная очередь», имеется электронное расписание. В здании размещен колл-центр.