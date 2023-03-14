На западе Тамбова открыли новую больницу площадью более 4 800 квадратных метров

© www.onlinetambov.ru

В западной части города Тамбова открыли больницу «Надежда» площадью почти 5000 квадратных метров. В лечебном учреждении горожане смогут получить абсолютно новый для Тамбова уровень медицинских услуг.

Больница в этой части города стала большим и долгожданным социальным проектом для местных жителей. На западе областного центра долгие годы ощущалась острая нехватка медучреждений с широким спектром услуг.

Теперь эта проблема решена. Прием пациентов по 30 медицинским направлениям в «Надежде» проводят более 70 опытных врачей со стажем работы в среднем от 10 до 30 лет. Для диагностики в больнице используется высокоточное цифровое оборудование.

Диагностическое отделение при больнице оснащено МРТ-аппаратом экспертного класса, рентгенодиагностическим комплексом, 128-срезовым компьютерным томографом. Все это позволит выявить отклонения в состоянии здоровья на ранних стадиях и своевременно приступить к лечению.

В операционных учреждения будут оказывать хирургическую помощь в области гинекологии, травматологии, отоларингологии, урологии, пластической хирургии и в других направлениях. После проведения операции тамбовчане смогут пройти реабилитацию в комфортабельных палатах, среди которых имеются одноместные, двухместные, трёхместные и палаты повышенной комфортности.

Решен и транспортный вопрос посещения лечебного учреждения. Для удобства пациентов и посетителей уже работает новая автобусная остановка «Медицинский центр», расположенная в шаговой доступности. Кроме того, на прилегающей территории открыта парковка на 80 автомобилей.

© www.onlinetambov.ru

© www.onlinetambov.ru

© www.onlinetambov.ru

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