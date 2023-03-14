Линию по производству упаковочной плёнки запустили в Воронежской области

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10 марта компания «Дельта-Пак» запустила линию по производству упаковочной плёнки.

Для запуска новой линии предприятие закупило высокотехнологичное оборудование для производства легко перерабатываемой полимерной комбинированной упаковки замкнутого цикла на средства льготного — благодаря нацпроекту — займа в размере 300 млн рублей от Фонда развития промышленности.

Легко перерабатываемая полимерная комбинированная упаковка, изготовленная на основе мономатериала, подлежит стопроцентной вторичной переработке (рециклингу). Использование такой упаковки способствует решению многих экономических и экологических проблем, улучшая хозяйственную деятельность промышленных предприятий.

Кроме того, компания «Дельта-Пак» построила новый цех и помещение логистического центра, в котором размещена автоматизированная стеллажная система хранения.

«Дельта-пак» — один из лидеров производства гибкой упаковки и готовых пакетов на российском рынке. Участник нацпроекта «Производительность труда» с 2019 года. За счёт внедрения бережливых технологий и оптимизации рабочих процессов всего за один год предприятие увеличило объёмы выпуска плёночных изделий на 17,5%.

В планах предприятия до 2025 года — расширение производства гибкой многослойной упаковки с объёмом инвестиций в 770 млн рублей.