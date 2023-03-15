Детский сад на 120 мест открыли в рабочем поселке Виля г. о.г. Выкса Нижегородской области
10 марта 2023 года в рабочем поселке Виля г. о. г. Выкса торжественно открылся детский сад № 15, рассчитанный на 120 мест. Работы осуществлялись в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
общая площадь здания составляет свыше 2,5 тысячи кв. м. Есть актовый и спортивный залы, оборудованные пищевой и медицинский блок. Здание оснащено лифтом, которым смогут пользоваться маломобильные граждане. Важно, что учреждение будет обслуживать собственная локальная котельная.
Напомним, в феврале этого года детский сад на 140 мест также открыли в д. Бурцево Богородского муниципального округа.
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