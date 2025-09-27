Павловский автобусный завод запустил серийное производство модели CITYMAX 8
Это городской автобус длиной 8,1 м, он рассчитан на 32 пассажира. В салоне 21 стационарное сиденье и 3 откидных, все они размещены по ходу движения.
Чтобы начать выпуск CITYMAX 8, завод провёл масштабную модернизацию. Обновили оборудование, внедрили лазерный комплекс резки труб, автоматизировали подготовку деталей для обработки, улучшили процессы сварки кузова.
Инвестиции в переоснащение составили 670 млн рублей.
У машины по центру просторная площадка и панорамное остекление. Посадка — через широкую дверь без ступенек. В центре салона можно разместить детскую или инвалидную коляску.
CITYMAX 8 получил пневматическую заднюю подвеску, которая делает поездки комфортными даже на неровных дорогах. В конструкции кузова широко применяются композитные материалы — они прочны и устойчивы к коррозии.
В движение автобус приводит дизельный двигатель G 2.5 мощностью 150 л.с. Он соответствует экологическому стандарту Евро-5 и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Тормозная система — пневматическая с дисковыми механизмами на всех колёсах. В базу входят АБС и антипробуксовочная система.
Модель расширяет линейку ПАЗ и закрывает сегмент компактных автобусов до 32 мест. В ближайшем будущем ГК «Современные Транспортные Технологии» представит новые модификации: междугородные, школьные и другие.
В серийном производстве завода — более 100 модификаций автобусов длиной от 6,9 до 9,75 м, вместимостью от 22 до 84 пассажиров. Автобусы выпускаются по технологии полного цикла, начиная от заготовительных операций по раскрою листового металла и штамповки кузовных элементов и заканчивая сваркой, окраской и сборкой. Предприятие производит высоколокализованную технику, все разработки ведутся в собственном инженерном центре.
