Завершено строительство резервной нитки подводного перехода под рекой Лена газопровода «Сила Сибири»

В феврале 2023 года были завершены работы по протаскиванию стальной трубы магистрального газопровода «Сила Сибири» длиной 1548,5 метров, диаметром 1420 мм, стенкой 32 мм и общим весом порядка 2000 тонн в футляр резервной нитки подводного перехода под рекой Леной в Киренском районе Иркутской области. Стальную трубу с оснасткой хомутами под волоконно-оптические линии связи необходимо было уложить в железобетонный футляр резервной нитки длинной 1497 метра из нефутерованных железобетонных труб диаметром 2500/2000 мм с толщиной стенок 250 мм, не повредив изоляцию трубы газопровода. Для этого на трубе были установлены ролики — опорно-центрирующие кольца, изготовленные специализированной компанией из высокопрочного и износостойкого полимера и рассчитанные на серьёзные нагрузки. После диагностики целостности резервная ветка была подключена к газопроводу «Сила Сибири».

Компания «СоюзДонСтрой» завершила работы по строительству двухниточного перехода газопровода «Сила Сибири» под рекой Лена, устанавливая рекорд России, изображение №1 © sun9-19.userapi.com

Для протаскивания трубы была задействована установка Direct Pipe, доталкиватель Pipe Thruster «Herrenknecht HK750PT DP» с максимальным усилием в 750 тонн и ходом гидроцилиндров 5,0 м, тяговая лебёдка ЛП-152, с комплексом тормозящих и удерживающих устройств общим усилием удержания порядка 2000 тонн. Работы по протаскиванию стального газопровода по тоннелю резервной ветки были осложнены суровыми морозами, которые достигали -60 C.

Компания «СоюзДонСтрой» еще в 2018 году приняла участие в технико-экономическом обосновании реализации объекта перехода под рекой Лена в Киренском районе Иркутской области, когда ООО «Газпром инвест» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» поставили задачу просчитать варианты решений строительства перехода для магистрального газопровода «Сила Сибири» через реку Лена, ширина которой в среднем составляет 418,36 метров (при низком уровне воды — 233,85 метром, при высоком уровне — 602,86 м, а профиль размыва достигает 247 метров) с выходом в гору на высоком левом берегу с перепадом высот в 158 метров.

Проектировщики компании «СоюзДонСтрой» предложили вариант решения методом микротоннелирования, при котором тоннелепроходческая машина должна была выполнить работу по прокладке перехода под дном реки Лена и выйти в гору. Саратовский филиал «Газпром проектирование» принял решение выполнять работы бестраншейным способом и заказал проектное решение у «СоюзДонСтрой», так как предложенное решение было экономически более выгодным, чем прокладка перехода методом подводно-технических работ с разработкой подводной траншеи и укладкой труб на грунт, а затем проведением буровзрывных работы в скальных породах высокого левого берега. Разработанное решение по строительству подводного перехода через реку Лена методом микротоннелирования успешно прошло экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Для ООО «Газпром инвест» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» одним из определяющих моментов при заключении контракта на строительно-монтажные работы с компанией «СоюзДонСтрой» являлась задача максимально сохранить экологическую систему реки Лена, что достигалось предложенным методом микротоннелирования. За год, с лета 2021 по лето 2022 года, была осуществлена проходка двух тоннелей под рекой Леной в скалистом грунте. С обеих сторон будущего тоннеля были обустроены котлованы на необходимой глубине проходки — стартовый и приёмный. В стартовый котлован была установлена силовая и мощная рама продавливания. Проходка осуществлялась тоннелепроходческой машиной AVN 2000 немецкой компании Herrenknecht. По мере продвижения под землёй проходческого щита, разработанный грунт выводился из забоя с помощью буровой жидкости по отводящим линиям через сепарационную установку в специально оборудованный шламоотстойник. Вслед за щитом домкратная станция проталкивала нефутерованные железобетонные трубы диаметром 2500/2000 мм с толщиной стенок 250 мм. Длина перехода основной нитки составила 1491,29 метров, а резервной — 1497 метра с перепадом высот 158 метров. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов России. В июне-сентябре 2022 года было осуществлено протаскивание стальной трубы магистрального газопровода «Сила Сибири» в основной нитке подводного перехода.

Район работ расположен в малонаселённой местности со сложными климатическими условиями тайги, прилегающей к Крайнему Северу, где зимние температуры достигают до -68 С°. Из-за полного отсутствия инфраструктуры компанией «СоюзДонСтрой» были осуществлены работы по устройству подъездной дороги, в том числе с вырубкой леса, настройкой паромной переправы в летний период, а зимой — ледовой.

О компании «СоюзДонСтрой»

"СоюзДонСтрой" — лидирующая строительная компания полного цикла, решающая сложные инфраструктурные задачи по проектированию и реализации городских и межрегиональных проектов с учётом бережного отношения к окружающей среде в России. Компания ведёт деятельность с 2007 года и за это время успела реализовать более 100 проектов различных категорий сложности как по проектированию, так и строительно-монтажным работам в 37 субъектах.