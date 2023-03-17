В России заработала первая квантовая нейросеть

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В МФТИ впервые в России в ходе эксперимента заработал алгоритм квантового обучения, который опирается на несколько кубитов. Что особенно приятно, достижение принадлежит молодым учёным.

Квантовая нейросеть представляет собой своего рода сеть из нейронов в головном мозге, только роль нейронов в ней выполняют кубиты (квантовые биты). Квантовая нейросеть уже выполнила определённые задачи: распознала рукописные изображения с точностью более 90% и решила задачи многоклассовой классификации.

Результаты её работы учёные МФТИ показали на VI Международной школе по квантовым технологиям, которая прошла в Миассе.

Квантовое машинное обучение — это новый шаг к лучшим, более быстрым вычислениям. В ней учёные соединяют нелинейные квантовые системы и классическое машинное обучение.

Наукой уже было показано, что квантовые устройства могут превзойти классические компьютеры в выполнении определённых задач.

В ходе экспериментов на цепочке кубитов, которая была собрана в Центре коллективного пользования МФТИ, учёные скормили нейросети три типа задач: задачу четности, обнаружения признаков рака молочной железы (есть или нет) и типологии различных вин (эти напитки можно сортировать по десятку разных параметров).

Также физики показали, что их нейросеть решает задачу распознавания рукописных изображений цифр.

«Мы нашли удачную структуру квантовой цепочки и алгоритм обучения, который позволяет нам достичь точности 94% для стандартных задач классификации с несколькими метками и точности 90% при распознавании рукописных десятичных цифр», — рассказал один из авторов работы Алексей Толстобров.

В планах команды увеличение количества кубитов и решение более сложных задач, а также переход от классических данных к квантовым.

Научная работа была проведена в рамках Дорожной карты развития в РФ высокотехнологичного направления «Квантовые вычисления».