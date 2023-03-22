Филиал ПАО «Россети» установил новые вводы на пяти ключевых подстанциях Оренбургской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Волги смонтировали 16 новых высоковольтных вводах на подстанциях 220-500 кВ, обеспечивающих электроснабжение крупных городов Оренбуржья, включая столицу региона. Внедрено оборудование российского производства, отличающееся высокой надежностью, пожаробезопасностью и длительным сроком службы — не менее 25 лет.

Высоковольтные вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования — трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного — выключателей. Такие устройства обеспечивают механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции.

Вместо устаревших вводов с бумажно-масляной изоляцией на подстанциях «Новотроицкая», «Киембай», «Михайловская», «Газовая» и «Оренбургская» внедрены современные аналоги с твердой RIP-изоляцией. Они не требуют технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью.

Суммарная мощность модернизированных центров питания составляет 2,3 тыс. МВА. От их работы зависит стабильное электроснабжение Оренбурга, Новотроицка, Ясненского, Светлинского, Домбаровского и Сакмарского районов, где живет в общей сложности более 700 тыс. человек.

Также высоковольтные вводы были заменены на открытом распределительном устройстве 500 кВ и двух реакторах 500 кВ Ириклинской ГРЭС — самой мощной электростанции на Южном Урале. Объект снабжает электроэнергией Оренбургскую и Челябинскую области, Республик Башкортостан и Казахстан.