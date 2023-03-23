На Невском ССЗ заложили морской танкер для Министерства обороны

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Заложенный танкер — третье серийное судно. Его строительство ведется в рамках контракта с Министерством обороны РФ, заключенного в декабре 2020 года. Всего на заводе будет построено четыре средних морских танкера, аналогов которым в России нет.

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Возможна перевозка и сухих грузов, в том числе технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

Танкер-снабженец способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Он может выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Танкер соответствует категории ледового усиления «Arc 4» и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Танкер назван в честь первого русского генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина (1652 — 1700), сподвижника Петра I. Он участвовал в Крымских и Азовском походах русской армии, в строительстве первой морской гавани в Таганроге, был главнокомандующим армии и главой Иноземского приказа.