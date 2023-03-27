Олимпийский чемпион Артур Далалоян открыл новый зал спортивной гимнастики в Челябинске
В Челябинске открылся новый зал по спортивной гимнастике «СпортДжим». Ради такого события в город приехал олимпийский чемпион, а также чемпион мира и Европы Артур Далалоян. Спортсмен провел мастер-класс для юных гимнастов, пообщался с ребятами, а также вручил награды победителям и призерам соревнований «Кубок SportGym».
Новый зал появился на улице Островского, здесь уже занимаются около 120 детей. Тренировки проходят для спортсменов разного возраста, как для начинающих от 3 до 12 лет, так и для взрослых. Также на базе гимнастического зала проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей с интеллектуальными нарушениями.
https://cheldum...y-andrey-sh253/
Источник: https://news.mail.ru/society/55569768/
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27.03.2312:53:42