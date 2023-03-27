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Спортивные объекты

Олимпийский чемпион Артур Далалоян открыл новый зал спортивной гимнастики в Челябинске

 © chelduma.ru

В Челябинске открылся новый зал по спортивной гимнастике «СпортДжим». Ради такого события в город приехал олимпийский чемпион, а также чемпион мира и Европы Артур Далалоян. Спортсмен провел мастер-класс для юных гимнастов, пообщался с ребятами, а также вручил награды победителям и призерам соревнований «Кубок SportGym».

Новый зал появился на улице Островского, здесь уже занимаются около 120 детей. Тренировки проходят для спортсменов разного возраста, как для начинающих от 3 до 12 лет, так и для взрослых. Также на базе гимнастического зала проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей с интеллектуальными нарушениями.

 © news.mail.ru

https://cheldum...y-andrey-sh253/

https://vk.com/av_shmidt

Источник: https://news.mail.ru/society/55569768/

Челябинск, тренировочный центр
  • Нет аватара nabludatel71
    27.03.2312:53:42

    открылся новый по спортивной гимнастике

    Слово потерялось в первой строке.

    #1260393
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