Олимпийский чемпион Артур Далалоян открыл новый зал спортивной гимнастики в Челябинске

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В Челябинске открылся новый зал по спортивной гимнастике «СпортДжим». Ради такого события в город приехал олимпийский чемпион, а также чемпион мира и Европы Артур Далалоян. Спортсмен провел мастер-класс для юных гимнастов, пообщался с ребятами, а также вручил награды победителям и призерам соревнований «Кубок SportGym».

Новый зал появился на улице Островского, здесь уже занимаются около 120 детей. Тренировки проходят для спортсменов разного возраста, как для начинающих от 3 до 12 лет, так и для взрослых. Также на базе гимнастического зала проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей с интеллектуальными нарушениями.

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