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В Костромской области открылось еще одно импортозамещающее производство. Это компания «Итэлма», которая будет выпускать отечественные антиблокировочные системы для автомобилей.

Предприятия региона активно осваивают стратегию импортозамещения. Экономические санкции и уход с российского рынка нескольких зарубежных компаний стали стимулом для развития и расширения местных производств, запуска новых линий. В частности, импортозамещающее производство в регионе открывает компания автоэлектроники «Итэлма». Подразделение московского предприятия изготавливает в Костроме отечественные детали для автомобилей — комбинации приборов, модули дверей водителя, интерфейсы пользователя, блоки переключателей и другие автокомпоненты. Создание импортозамещающего производства позволит открыть новые рабочие места. Сейчас компания расширяет перечень выпускаемых изделий и запускает новые производственные мощности. В ближайшее время в костромском отделении предприятия будет построена новая автоматизированная линия. Здесь начнут выпускать импортозамещенные антиблокировочные системы тормозов ABS для ведущих отечественных автопроизводителей. До введения экономических санкций такие системы в России не производились. Нужные элементы для отечественных автомобилей поставляли иностранные компании.

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