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Транспорт и логистика

Выпускаемый в Челябинске троллейбус «Синара-6254» прошел сертификацию

 © sinaratm.ru

Выпускаемый на Челябинском заводе городского электрического транспорта (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины») троллейбус «Синара-6254» получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Электротранспорт признан безопасным для пассажиров и эксплуатирующего персонала, сообщают в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

Для прохождения сертификации троллейбус почти восемь месяцев проходил ряд испытаний на различных площадках, включая специальную лабораторию в Подмосковье и полигон в Минске (Белоруссия). Тестировались тормозная система и система рулевого управления, уровень внутреннего и внешнего шума, уровень радиопомех, на соответствие нормам проверили стекла, шины и световые приборы. Оценили соответствие требованиям безопасности обзорность, размещение пассажиров и водителя.

«Успешное прохождение процесса сертификации — это, безусловно, крайне важное событие, подтверждающее высокий технический уровень нашего транспортного средства и дающее нам возможность запустить его полноценное серийное производство, — отмечает заместитель генерального директора по управлению концессионными программами «Синара — Транспортные машины» Николай Пронин.

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Источник: https://sinaratm.ru/media/news/stm-sertifitsirovali-trolleybus-sinara/

Челябинск, Синара, троллейбус
  • Нет аватара termometrix
    28.03.2313:45:43

    + Троллейбус «Синара-6254» имеет прекрасный дизайн!

    #1260438
  • Clausson Clausson
    28.03.2314:21:00

    Да, красивое.

    #1260441
  • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
    28.03.2318:21:35

    Тот случай когда в регионе круче, чем в Москве)))

    #1260450
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    28.03.2320:59:53

    Приподнятый уровень потолка и увеличенная площадь остекления создают не только дополнительный эффект простора, но и придают троллейбусу ( на снимке электробусу ) невероятный футуристический облик.

    #1260458
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