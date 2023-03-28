Выпускаемый в Челябинске троллейбус «Синара-6254» прошел сертификацию

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Выпускаемый на Челябинском заводе городского электрического транспорта (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины») троллейбус «Синара-6254» получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Электротранспорт признан безопасным для пассажиров и эксплуатирующего персонала, сообщают в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

Для прохождения сертификации троллейбус почти восемь месяцев проходил ряд испытаний на различных площадках, включая специальную лабораторию в Подмосковье и полигон в Минске (Белоруссия). Тестировались тормозная система и система рулевого управления, уровень внутреннего и внешнего шума, уровень радиопомех, на соответствие нормам проверили стекла, шины и световые приборы. Оценили соответствие требованиям безопасности обзорность, размещение пассажиров и водителя.

«Успешное прохождение процесса сертификации — это, безусловно, крайне важное событие, подтверждающее высокий технический уровень нашего транспортного средства и дающее нам возможность запустить его полноценное серийное производство, — отмечает заместитель генерального директора по управлению концессионными программами «Синара — Транспортные машины» Николай Пронин.

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