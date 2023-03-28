В Вологде открылся новый медицинский центр

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Здесь есть возможность получить консультацию специалиста, пройти УЗИ или сдать анализы в наиболее удобное время в одном месте. В новом медцентре уже установлен компьютерный томограф.

В новом медцентре 30 кабинетов, где можно сдать анализы, пройти обследования и проконсультироваться с врачами.Также в медцентре открыт круглосуточный стационар для быстрого восстановления под контролем врачей, оказывается помощь — по травматологии и хирургии.

© newsvo.ru

© newsvo.ru

© newsvo.ru

© newsvo.ru

© newsvo.ru

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© img.35media.ru