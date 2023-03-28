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Медучреждения

В Вологде открылся новый медицинский центр

 © newsvo.ru

Здесь есть возможность получить консультацию специалиста, пройти УЗИ или сдать анализы в наиболее удобное время в одном месте. В новом медцентре уже установлен компьютерный томограф.

В новом медцентре 30 кабинетов, где можно сдать анализы, пройти обследования и проконсультироваться с врачами.Также в медцентре открыт круглосуточный стационар для быстрого восстановления под контролем врачей, оказывается помощь — по травматологии и хирургии.

 © newsvo.ru

 © newsvo.ru

 © newsvo.ru

 © newsvo.ru

 © newsvo.ru

 © img.35media.ru

 © img.35media.ru
Источник: https://35media.ru/news/2023/03/24/...inskii-tsentr-Vita-na-Vetoshkina-15

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Вологодская область
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