В Вологде открылся новый медицинский центр
Здесь есть возможность получить консультацию специалиста, пройти УЗИ или сдать анализы в наиболее удобное время в одном месте. В новом медцентре уже установлен компьютерный томограф.
В новом медцентре 30 кабинетов, где можно сдать анализы, пройти обследования и проконсультироваться с врачами.Также в медцентре открыт круглосуточный стационар для быстрого восстановления под контролем врачей, оказывается помощь — по травматологии и хирургии.
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