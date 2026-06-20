Открыто новое здание Череповецкой городской поликлиники № 7
Новое пятиэтажное здание городской поликлиники № 7 общей площадью свыше 13,2 тысячи квадратных метров построили в Зашекснинском районе. Медпомощь здесь будут получать более 50 тысяч человек. Объект рассчитан на 800 посещений в смену.Стоимость объекта составила 2,4 млрд руб.
В здании 11 отделений: неотложной помощи, лучевой диагностики, профосмотров, функциональной и ультразвуковой диагностики, спортивной медицины, специализированного приема, восстановительного лечения и физиотерапии, медпрофилактики, а также центральное стерилизационное, хирургическое и терапевтическое отделения. Есть кабинеты эндоскопических исследований и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, аптечный распределительный пункт.
За счет областного бюджета для новой поликлиники приобрели более тысячи единиц медоборудования, в том числе 13 единиц «тяжелого» оборудования: аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммограф, рентген-аппарат, ортопантомограф, флюорограф, денситометр и шесть ультразвуковых диагностических систем профессионального класса. Всего на оборудование был выделен почти миллиард рублей.
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