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Детские сады и школы

В Ахтынском районе Дагестана открылся детский сад на 60 мест

 © akhty-news.esgms.ru

28 марта в Ахтынском районе в торжественной обстановке открыли новый детский сад «Ласточка», построенный в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В новом социальном учреждение будут обучаться 60 детей. Появление детсада поможет решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях. А также станет еще одним важным шагом в социально-экономическом развитии района. Кроме того, в этом году в районе откроют еще два социально-значимых объекта. Это школа на 120 человек и спортивный комплекс на 1500 мест.

https://rgvktv....iy-sad28032023/

Источник: https://akhty-news.esgms.ru/site/item?id=816

Республика Дагестан, новый детсад
  • artal artal
    30.03.2313:53:34

     © akhtymr.ru

    Отредактировано: artal~13:54 30.03.23
    #1260564
  • alex4spb alex4spb
    30.03.2318:11:33

    новости конечно +    

    но «проектная МОЩНОСТЬ в 60 человек(!)» это что-то из нового.

    #1260581
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