В Ахтынском районе Дагестана открылся детский сад на 60 мест

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28 марта в Ахтынском районе в торжественной обстановке открыли новый детский сад «Ласточка», построенный в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В новом социальном учреждение будут обучаться 60 детей. Появление детсада поможет решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях. А также станет еще одним важным шагом в социально-экономическом развитии района. Кроме того, в этом году в районе откроют еще два социально-значимых объекта. Это школа на 120 человек и спортивный комплекс на 1500 мест.

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