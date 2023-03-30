В Ахтынском районе Дагестана открылся детский сад на 60 мест
28 марта в Ахтынском районе в торжественной обстановке открыли новый детский сад «Ласточка», построенный в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
В новом социальном учреждение будут обучаться 60 детей. Появление детсада поможет решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях. А также станет еще одним важным шагом в социально-экономическом развитии района. Кроме того, в этом году в районе откроют еще два социально-значимых объекта. Это школа на 120 человек и спортивный комплекс на 1500 мест.
https://rgvktv....iy-sad28032023/
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