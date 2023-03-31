Под Калининградом запустили фармзавод

30 марта 2023 года в Калининграде официально запустили новое фармацевтическое производство «Отисифарм Про». Завод будет выпускать широкий спектр лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. Инвестиции в данный проект оцениваются более чем в 4,7 млрд рублей. В рамках этой истории создано 300 рабочих мест.

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Новый фармацевтический комплекс «Отисифарм Про» расположен в индустриальном парке «Храброво» в 20 км от Калининграда. В июле 2021 года в «Храброво» был заложен фундамент и началось его строительство. Этот фармацевтический комплекс общей площадью более 19 000 кв. м включает производственные, складские, инженерные зоны, химико-аналитическую и микробиологическую лаборатории, подразделение R&D, собственную инженерную инфраструктуру. На новом заводе будут выпускать противовирусные и болеутоляющие, а также антисептические и противогрибковые средства. Производственные мощности позволяют выпускать до 320 миллионов упаковок (№ 10) лекарственных препаратов в год. Основные выпускаемые бренды: Афобазол, Арбидол, Пенталгин, Амиксин, Коделак, Ноопепт, Магнелис B6, Некст, Флюкостат, Максиколд, Новема, Азитрокс.

Для справки. «Отисифарм Про» была зарегистрирована 11 февраля 2021 года. Входит в одноименную компанию «Отисифарм», которая продает одно из самых продаваемых противовирусных средств арбидол, противотревожный препарат афобазол и обезболивающее пенталгин. «Отисифарм» была создана в конце декабря 2013 г. путем выделения из компании «Фармстандарт» бизнеса по производству брендированных безрецептурных препаратов. В рейтинге производителей, лидирующих на коммерческом рынке России в 2022 г., по данным DSM Group, «Отисифарм» занимает второе место с объемом продаж 50,3 млрд руб. и долей рынка 3,7%.Для строительства фармкомплекса не зря была выбрана Калининградская область. Ведь до конца 2045 года здесь действует режим особой экономической зоны (ОЭЗ). Например, создавая новые рабочие места, её резиденты уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу — 7,6%. Резиденты ОЭЗ также получают право не платить налог на землю первые пять лет, налог на имущество — первые шесть лет. Ещё одно преимущество ОЭЗ — свободная таможенная зона. Это значит, что импортировать товары на территорию региона можно без уплаты пошлины и ввозного НДС.