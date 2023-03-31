Компания «АСпром» запустила автоматический конвейер для яиц на фабрике в г. Пенза

Куры — отдельно, яйца — отдельно…гласят ветеринарные требования к производству яиц.

Если говорить точнее, то курятники и зона фасовки должны находиться в разных помещениях.С необходимостью разделить процессы столкнулся и наш клиент — предприятие по производству яиц в г. Пенза. На предприятии фасовочный цех и курятники разместили в разных зданиях и сотрудники перевозили яйца на гидравлических тележках. Мы установили конвейер, который соединяет два здания через улицу. От несушек яйца попадают на конвейеры, которые перемещают продукт на общий транспортер для яйцесбора.

Конвейер для яиц © aspromservis.ru

Это устройство перевозит продукт в другое здание. Изделие разработано по индивидуальному проекту:

рабочий орган — металлическая сетка для бережного перемещения яиц;

подъем и спуск под отверстия в стенах помещений;

стойки-фермы для укрепления конструкции;

пространство между опорами для свободного проезда транспорта по дороге.

Видео проекта можно посмотреть по ссылке.