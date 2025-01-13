Покровская птицефабрика в Саратовской области ввела в эксплуатацию три новых цеха

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Покровская птицефабрика, расположенная в Саратовской области, продолжает активно развиваться и модернизироваться, что подтверждается значительными успехами в производстве яиц.

В 2024 году фабрика провела масштабную модернизацию, в результате которой были введены в эксплуатацию три новых цеха для содержания кур-несушек, способных разместить до 195 тысяч птицемест.

Эти изменения стали возможны благодаря инвестиционному проекту, общий объем которого превысил 79 миллионов рублей.

Одним из ключевых аспектов модернизации стало внедрение автоматизированных систем для кормления, поения и удаления помета. Это не только улучшает условия содержания кур, но и значительно повышает эффективность производства. Автоматизация позволяет сократить трудозатраты и минимизировать человеческий фактор, что в свою очередь способствует повышению качества продукции.

Дополнительно, для новых цехов была установлена линия для сбора яиц, что также способствовало увеличению валового производства яиц на 60%. По данным компании, среднее поголовье кур-несушек за девять месяцев увеличилось на 47%, что свидетельствует о высоком уровне продуктивности и успешной реализации инвестиционного проекта.

Покровская птицефабрика намерена продолжить расширение своих мощностей. В планах — строительство нового яйцесклада и кормоцеха, что позволит еще больше увеличить объемы производства. Эти меры направлены на удовлетворение растущего спроса на яйца как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Расширение мощностей Покровской птицефабрики не только укрепляет позиции компании на рынке, но и оказывает положительное влияние на экономику региона. Создание новых рабочих мест, увеличение объёмов производства и налоговые поступления способствуют развитию местной инфраструктуры и улучшению качества жизни населения.

https://nasled...._investproektu/

Фото — https://saratov...a-ptitsefabrik/

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