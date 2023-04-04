«Роснефть» открыла новые залежи углеводородов в Чеченской Республике

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Геологи научного института «Роснефть» — НТЦ" совместно с геологами «Грознефтегаза» (входят в периметр «Роснефти») совершили первое за 30 лет открытие новых залежей углеводородов на территории Чеченской Республики. На Государственный баланс запасов поставлены более 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд м3 газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Специалисты Компании выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 м3/сут. Открытие залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы «Грознефтегаза».

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