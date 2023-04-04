Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

На Кубани в 2023 году уже заложили 440 гектаров новых виноградников

 © img.tsargrad.tv

Их высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе.

Практически все саженцы местные, выращены в наших питомниках.

— Общая площадь виноградников в этом году увеличится и составит свыше 30 тысяч гектаров. Надеюсь, что погода позволит нам получить хороший урожай. В прошлом году аграрии собрали исторические 280 тысяч тонн винограда, — сообщил Глава региона.

Помощь виноградарям оказывает государство. В этом году в регионе выделили более 1,1 млрд рублей на господдержку, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средства могут быть направлены на субсидирование части затрат по закладке виноградников, установке шпалеры, уходным работам и раскорчевке.
Источник: https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/...-440-gektarov-novykh-vinogradnikov/

виноградарство, Краснодарский край, сельское хозяйство
  • Nelton Nelton
    04.04.2317:20:49

    Новости +, но вообще забавно, писать про виноделие нельзя, а про виноградники, виноград с которых на 99% идет именно на вино, вполне даже можно.

    Отредактировано: Nelton~17:21 04.04.23
    #1260774
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.04.2317:35:42

      А почему тогда «новости+"?    

      #1260776
      • Nelton Nelton
        04.04.2318:09:34

        >>А почему тогда «новости+"?

        Ну так я совершенно не против развития российского виноделия, только за    

        Фанагорию очень даже уважаю.

        #1260779
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,