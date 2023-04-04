На Кубани в 2023 году уже заложили 440 гектаров новых виноградников
Их высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе.
Практически все саженцы местные, выращены в наших питомниках.
— Общая площадь виноградников в этом году увеличится и составит свыше 30 тысяч гектаров. Надеюсь, что погода позволит нам получить хороший урожай. В прошлом году аграрии собрали исторические 280 тысяч тонн винограда, — сообщил Глава региона.
Помощь виноградарям оказывает государство. В этом году в регионе выделили более 1,1 млрд рублей на господдержку, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средства могут быть направлены на субсидирование части затрат по закладке виноградников, установке шпалеры, уходным работам и раскорчевке.
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