Запущена площадка для наземных испытаний самолётов «Байкал» и «Ладога»

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Ангар для наземного испытания авиатехники введен в эксплуатацию на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина». Помещение станет одним из ключевых элементов авиастроительного комплекса Уральского завода гражданской авиации. Новая производственная площадка создаётся с привлечением из федерального бюджета 1 миллиарда рублей в виде инфраструктурного кредита.

Дополнительные мощности в интересах УЗГА создаёт управляющая компании особой экономической зоны.

«Площадь ангара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. В нем будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники. В настоящий момент мы завершили все строительные работы и готовим документы для передачи объекта в аренду нашему резиденту», — рассказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

Всего в комплекс будет входить четыре объекта. Это уже построенные ангар для испытания авиатехники и здание инженерно-технических служб. В текущем году будет построен универсальный производственный корпус. В 2024 году — многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тысяч квадратных метров.

На новых мощностях АО «УЗГА» разместится производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога», которые станут основой малой и среднемагистральной авиации России.