«Аскон» наладил выпуск преформ для ПЭТ-тары для молочных напитков.

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Новосибирская компания «Аскон» наладила выпуск отечественных преформ, которые используются для изготовления ПЭТ-тары для молочных напитков. Инвестиции в расширение завода превысили 320 млн рублей, из которых 160 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

С помощью средств займа предприятие закупило высокотехнологичную линию и организовало на ней новое производство преформ для выпуска ПЭТ-тары для молочных напитков. Кроме того, оборудование позволило компании увеличить изготовление преформ для упаковки воды, газировки и растительного масла.

«Сегодня ПЭТ-тара занимает одно из лидирующих положений на рынке упаковки во всем мире. Благодаря ФРП компания приобрела современное оборудование и наладила выпуск новой для себя продукции — преформ для молочной ПЭТ-тары объемом от 0,4 до 1 литра», — рассказал директор ООО «Аскон» Алексей Овсянников.

На новой линии будет выпускаться до 210 млн различных преформ к ПЭТ-таре в год. Общая годовая производительность завода возросла на 33% - до 850 млн изделий.

В мае 2023 года «Аскон» намерен запустить еще одну линию, доведя мощность производства до 1,2 млрд преформ в год. Таким образом, до конца года предприятие планирует занять до 6% рынка и стать шестым по производству в стране. Общий годовой объем российского рынка ПЭТ-тары, по данным компании, оценивается в 21 млрд штук.

«Аскон» выпускает преформы различного веса и геометрии горла. Они изготавливаются из отечественного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Впоследствии их можно направлять на вторичную переработку, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Благодаря запуску новой линии на предприятии создано 11 дополнительных рабочих мест.