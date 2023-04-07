В Приморском районе введен в эксплуатацию спортивный комплекс
Госстройнадзор Санкт‑Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию крытого спортивного комплекса для зрителей без трибун. Объект возведен ООО «Остров» в Приморском районе на Парашютной улице, уч.1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской улицей).
Общая площадь объекта — 5,6 тысяч квадратных метров.
Здание предназначено для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой, волейболу и баскетболу, а также для физкультурно-оздоровительных тренировок взрослых спортсменов. Единовременно спортивный комплекс смогут посещать 197 человек.
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