В Приморском районе введен в эксплуатацию спортивный комплекс

© www.gov.spb.ru

Госстройнадзор Санкт‑Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию крытого спортивного комплекса для зрителей без трибун. Объект возведен ООО «Остров» в Приморском районе на Парашютной улице, уч.1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской улицей).

Общая площадь объекта — 5,6 тысяч квадратных метров.

Здание предназначено для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой, волейболу и баскетболу, а также для физкультурно-оздоровительных тренировок взрослых спортсменов. Единовременно спортивный комплекс смогут посещать 197 человек.

© static.78.ru

https://78.ru/n...m-i-basketbolom