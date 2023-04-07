В Абинском районе Краснодарского края открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
Учреждение возвели в Абинске на улице Советов. Это двухэтажное здание общей площадью более 5 000 кв. метров.
На первом этаже спортивно-оздоровительного комплекса разместили два зала с чашами для обучения детей плаванию, помещения для занятий фитнесом, мини-футболом, комнату ожидания для родителей, сауну и фито-бар. На втором — кафе и гимнастический зал.
В рамках открытия для зрителей выступили творческий коллектив детской школы искусств станицы Холмской и образцовый цирковой коллектив «Летучая мышь» Ахтырского культурно-досугового центра.
На территории Абинского района проживают более 98 тысяч человек. Свыше 61,5% из них систематически занимаются физической культурой. В муниципалитете активно развивают 18 видов спорта.
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