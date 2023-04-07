В Абинском районе Краснодарского края открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном

© admkrai.krasnodar.ru

Учреждение возвели в Абинске на улице Советов. Это двухэтажное здание общей площадью более 5 000 кв. метров.

На первом этаже спортивно-оздоровительного комплекса разместили два зала с чашами для обучения детей плаванию, помещения для занятий фитнесом, мини-футболом, комнату ожидания для родителей, сауну и фито-бар. На втором — кафе и гимнастический зал.

В рамках открытия для зрителей выступили творческий коллектив детской школы искусств станицы Холмской и образцовый цирковой коллектив «Летучая мышь» Ахтырского культурно-досугового центра.

На территории Абинского района проживают более 98 тысяч человек. Свыше 61,5% из них систематически занимаются физической культурой. В муниципалитете активно развивают 18 видов спорта.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru