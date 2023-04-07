В Тбилисском районе Краснодарского края открыли Центр единоборств

© prikubanskieogni.ru

Церемония открытия нового спортивного объекта прошла 6 апреля.

Строительство центра началось в 2021 году.

На площади 1,4 тысячи квадратных метров разместились тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки, тренерские комнаты. Здесь будут проводить не только занятия, но и соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо.

© prikubanskieogni.ru

© prikubanskieogni.ru

© prikubanskieogni.ru

© prikubanskieogni.ru

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https://www.kom....ru/doc/5915181