В Тбилисском районе Краснодарского края открыли Центр единоборств
Церемония открытия нового спортивного объекта прошла 6 апреля.
Строительство центра началось в 2021 году.
На площади 1,4 тысячи квадратных метров разместились тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки, тренерские комнаты. Здесь будут проводить не только занятия, но и соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо.
Источник: https://prikubanskieogni.ru/post/34584/
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