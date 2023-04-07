В Абанском районе Красноярского края открылась новая школа-детский сад

© krskstate.ru

В селе Самойловка Абанского района в рамках нацпроекта «Образование» торжественно открылся образовательный центр. В одном здании находится школа и детский сад.

Школьный блок оснащен современным оборудованием — помимо кабинетов по профильным предметам в здании обустроены классные комнаты физики, химии и информатики с лаборантскими, а также пространства для кружков и трудов. В школе есть большая библиотека с читальным залом и книгохранилищем, актовый зал с гримерной и помещением для хранения декораций и музыкальных инструментов, спортивный зал, медицинский блок и столовая с собственным пищеблоком. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустроили и пришкольную территорию: здесь есть площадки для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и тренажёры.

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

До конца 2023 года в крае будут достроены еще две школы: на 165 мест в поселке Нарва Манского района и школа на 550 учащихся в поселке Мотыгино Мотыгинского района.