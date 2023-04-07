В Абанском районе Красноярского края открылась новая школа-детский сад
В селе Самойловка Абанского района в рамках нацпроекта «Образование» торжественно открылся образовательный центр. В одном здании находится школа и детский сад.
Школьный блок оснащен современным оборудованием — помимо кабинетов по профильным предметам в здании обустроены классные комнаты физики, химии и информатики с лаборантскими, а также пространства для кружков и трудов. В школе есть большая библиотека с читальным залом и книгохранилищем, актовый зал с гримерной и помещением для хранения декораций и музыкальных инструментов, спортивный зал, медицинский блок и столовая с собственным пищеблоком. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Благоустроили и пришкольную территорию: здесь есть площадки для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и тренажёры.
До конца 2023 года в крае будут достроены еще две школы: на 165 мест в поселке Нарва Манского района и школа на 550 учащихся в поселке Мотыгино Мотыгинского района.
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