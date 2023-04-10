Новую школу открыли в Усть-Алданском районе Якутии

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В селе Сырдах Усть-Алданского района состоялось открытие новой двухэтажной школы на 120 мест, общей площадью в 3528,6 кв.м. Новый объект построен в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России.

Стены новой школы украшает художественная роспись, у каждого предметного класса свой оригинальный, тематический дизайн. В холле установлен освещаемый потолок с витражной росписью в национальном стиле.

Также в новом здании есть просторный пищеблок с обеденным залом на 42 посадочных места, горячий цех, кладовая овощей и сухих продуктов, моечная кухонной и столовой посуды, мясной цех, помещение для холодной камеры, комната персонала с душевыми, санузел, загрузочная.

Для обучающихся первых классов, посещающих группы продлённого дня, предусмотрены спальные помещения, методический кабинет, игровая комната, санузлы.

© ysia.ru

© ysia.ru

https://t.me/uusaldanru/7483

https://ulus.me...-novaya-shkola/