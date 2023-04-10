В Брянской области открыт новый детский сад в Почепе

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В Почепе состоялось торжественное открытие муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малыш».

Детский сад построен за средства областного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Он обеспечит дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, чтобы мамы могли выйти на работу и продолжить развиваться в профессиональном плане, а их дети находились под чутким присмотром воспитателей.

Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, 120 из них для малышей от полутора до трех лет. Здесь будут открыты 10 групп для детей дошкольного возраста: четыре — для детей раннего возраста и шесть разновозрастных групп. Хотя изначально планировалась лишь пристройка на 55 мест, было принято решение строить полноценный детский сад.

Задача выполнена. Созданы комфортные условия для развития и воспитания детей: просторные групповые комнаты, спальни, хорошо оснащенный пищеблок, спортивный и музыкальный залы, музей, кабинет для занятий по робототехнике, медблок с современным оборудованием, кабинет логопеда.

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© www.bryanskobl.ru

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© www.bryanskobl.ru

© www.bryanskobl.ru

© www.bryanskobl.ru

© www.bryanskobl.ru

© www.bryanskobl.ru