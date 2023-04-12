В селе Старый Сибай Башкирии сдали в эксплуатацию новую школу на 400 учеников

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В селе Старый Сибай Баймакского района сдали в эксплуатацию школу, построенную в рамках нацпроекта «Образование». Трехэтажное здание, рассчитанное на 375 учеников, возвели на месте старой школы, отслужившей более 30 лет и ставшей аварийной в 2019 году. Школьников стали возить на учебу в ближайший город Сибай, а летом 2020-го началось строительство, которое планировалось завершить за год. Но проблемы с подрядчиками и перерасчетом сметы неоднократно откладывали сроки сдачи.

Директор учебного заведения рассказал, что в школе обучается 416 учеников, из них в начальных классах — 170 ребятишек. В школе работают 39 учителей. Для детей, проживающих вдали от школы, организован подвоз тремя школьными автобусами. Школа имеет три филиала в деревнях Казанка, Калинино и Янзигитово.

Общая площадь новой школы составляет более 8 тыс. кв. метров. Помимо классных кабинетов, спортзала, столовой, большого актового зала, проектом предусмотрены собственная котельная и вспомогательные помещения.

На прилегающей к школе территории находятся три площадки для подвижных игр и две — для тихого отдыха. В физкультурно-спортивной зоне будут установлены две баскетбольные, волейбольная и легкоатлетическая площадки, футбольное поле.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

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