«ТехЛАБ» завершил интеграцию медицинских систем в Татарстане

В Республике Татарстан реализован очередной этап цифровой трансформации сферы здравоохранения. Он включил в себя внедрение централизованной подсистемы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры» и развитие подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», их интеграцию с медицинской информационной системой и региональным сегментом единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Разработками и интеграцией соответствующих цифровых решений занимались IT-компании «ТехЛАБ» и «Vitacore».

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных в России, где ими страдают почти 10 млн человек, и ежегодно возглавляют печальный рейтинг причин смерти. На изменение этой тенденции направлены не только своевременная диагностика и верно подобранное лечение, но и периодическая диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, позволяющие вовремя заметить тревожные симптомы.

Оба направления — сердечно-сосудистые заболевания и профилактика — требуют верных управленческих решений в масштабах всей страны, работы с аналитическими и статистическими данными, что позволяет повышать качество и доступность медпомощи. Для достижения этих целей используются цифровые инструменты: в больницах и поликлиниках — МИС (медицинские информационные системы), на уровне регионов — централизованные подсистемы (ЦПС), на федеральном уровне — ВИМИС (вертикально-интегрированная медицинская информационная система).

В настоящий момент очередной важный этап цифровизации здравоохранения реализован в Республике Татарстан. Ранее регион был подключен к платформе ВИМИС по трем из четырех направлений, влияющим на показатели смертности (онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) и акушерству, гинекологии и неонатологии), и в 2022 году были завершены работы по оставшемуся направлению — профилактике, а также модернизирована ранее внедренная подсистема по ССЗ.

Об этом сообщили IT-компании «ТехЛАБ» и «Vitacore», объявив об успешно завершенной интеграции своих цифровых продуктов, отвечающих за названные сегменты цифрового контура в здравоохранении.

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В регионе более 100 медицинских организации используют государственную информационную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», разработанную компанией «Vitacore» для автоматизации деятельности поликлиник и стационаров. Данные, поступающие из МИС, агрегируются в централизованных подсистемах «ССЗ» и «Профилактика» — их разработкой занималась петербургская IT-компания «ТехЛАБ», специализирующаяся на сервисах цифрового здравоохранения.

«Мы разработали и внедрили в Татарстане централизованную подсистему по профилактической медицинской помощи и модернизировали подсистему по сердечно-сосудистым заболеваниям — это управленческие IT-инструменты, предназначенные не только для работы главных внештатных специалистов и руководителей органов управления здравоохранением, но и для врачей на местах. Финальный этап работ по интеграции этих подсистем с медицинской информационной системой и региональным сегментом единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения был успешно завершен в конце прошлого года, и на текущий момент происходит накопление и агрегация клинических данных в подсистемах — они полностью готовы к использованию», — рассказывает Артём Магницкий, директор по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ».

Эксперт отмечает, что реализованные в Татарстане в 2022 году ЦПС стали первым опытом работы компании «ТехЛАБ» с регионом и с «Vitacore» в качестве партнера-интегратора. Дальнейшее развитие подсистем позволит повышать качество и доступность медпомощи для жителей республики.