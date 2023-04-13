Состоялось открытие детского сада в квартале ЦДС «Московский» Санкт-Петербурга
Детский сад открылся на Идрицкой улице в новом жилом комплексе «Московский». Садик рассчитан на 295 мест, в нем будет сформировано 15 групп, в том числе для детей ясельного возраста.
Детский сад стал одной из площадок школы № 376. В нем есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, соляная пещера, помещения для кружков. Комнаты для занятий и размещения групп оснащены интерактивным развивающим оборудованием. Темой для оформления помещений стала сказка «Алиса в стране чудес».
Для каждой группы на территории дошкольного отделения оборудованы прогулочные площадки.
Рядом завершается строительство школы, которая станет тоже частью образовательного комплекса школы № 376. Уже первого сентября новая школа примет учеников.
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