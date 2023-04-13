«Сколтех» объявил о создании первой российской базовой станции 5G

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Институт «Сколтех» разработал первую российскую базовую станцию пятого поколения связи (5G), говорится в сообщении Фонда НТИ. Работа над проектом велась 39 месяцев, бюджет составил 342 млн руб., 300 млн руб. из них были получены в форме государственного гранта. Утверждается, что базовая станция «Сколтеха» по характеристикам сравнима с иностранным оборудованием, пиковая скорость мобильного интернета достигает 1,4 гигабита в секунду.

Создано програмное обеспечение и образцы модулей, которые будут производиться индустриальным партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков. Изготовлена первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети. Ожидается, что до конца года объем выпуска базовых станций составит 100 штук.

«Разработчики провели пилотное развертывание оборудования на базе опытной зоны в Сколково, были проведены испытания и проверка на соответствие требованиям», — сообщил гендиректор Фонда НТИ Вадим Медведев, его слова приводятся в пресс-релизе.

Как отмечается, решение «Сколтеха» разработано в соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN. Поддерживаются сервисы технологии пятого поколения связи: голосовые вызовы в 5G (VoNR), видеозвонки в 5G (ViNR), автономный и неавтономный режимы, eMBB (расширенная мобильная широкополосная связь) и сетевой слайсинг. Поддерживается диапазон 4,4-4,99 ГГц (n79).

Ведутся переговоры с игроками рынка по развертыванию пилотных 5G. Запуск проектов запланирован на 2023-2024 годы. Сейчас «Сколтех» участвует в развертывании сети 5G в метрополитене Москвы, в создании частных 5G-сетей для крупнейших российских корпораций, в двух проектах в сфере беспилотного транспорта и «запуске опытных зон с нашим оборудованием в реальных сетях операторов в крупнейших городах России». В Фонде НТИ считают, что технология «обладает экспортным потенциалом». Утверждается, что несколько «дружественных стран уже проявили интерес к проекту».

https://nti.fun...ELEMENT_ID=3453

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