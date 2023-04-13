© pchela.news

Пожалуй, каждый сегодня знает о важности разделения мусора и переработки вторсырья. Про цветные баки для разных видов отходов взрослые и дети слышали даже в тех районах, где раздельный сбор мусора ещё не внедрили. А изготовление вещей из вторсырья стало поистине мировым трендом. Бывшая в употреблении тара из-под напитков теперь не выбрасывается на свалку, а отправляется в переработку. Так происходит и в Челябинске. «Пчела» проследила весь путь вторсырья, от попадания в цветной бачок до финальной стадии — производства нового изделия.

Как выглядит цикл переработки?

Итак, проиллюстрировать цикл переработки вторсырья лучше всего на примере пластика: именно пластиковая упаковка составляет более половины всех отходов на полигонах.

1 этап. Сбор

Вторсырьё собирают на пунктах приёма и акциях, из баков для раздельного сбора мусора, в офисах, из жёлтых баков возле жилых домов и так далее. В Челябинске на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Горки» функционирует экостанция для сбора отходов. Её установили в августе прошлого года, и за это время она стала очень популярной среди местных жителей. Туда можно сдать шесть видов отходов: мягкий и твёрдый пластик, макулатуру, металл, стекло и ПЭТ-бутылки.

© pchela.news

Вторсырьё вывозят два раза в неделю, и за это время контейнеры заполняются с избытком. Далее мусор везут на заводы, где он превращается в новые вещи.

2 этап. Переработка

Станцию установил челябинский экозавод «Символ». Компания перерабатывает пластик и производит товары для трёх рынков: сельское хозяйство, дорожное хозяйство и благоустройство городской среды. Ежегодно предприятие перерабатывает не менее 1500 тонн, что значительно уменьшает объёмы залежей вторичных материалов на полигонах.

Попадая на завод, чистый пластик проходит дополнительную сортировку и отправляется в измельчительный аппарат, который рубит его на мелкие части. Получается пластиковая крошка, которую в таком виде можно добавлять в другие материалы.

© pchela.news

Затем крошка поступает на рабочие линии в печи, смешивается с песком и красителем и под температурой 200 градусов плавится в пластилиновую массу. Эта масса попадает под прессы, и прямо на глазах из мусора рождаются красивые люки для канализационных колодцев.

© pchela.news

© pchela.news

Внешне они напоминают чугунные аналоги, но в отличие от тех не представляют интереса для охотников за металлом. Также они ничуть не уступают в надёжности.

© pchela.news

© pchela.news

В зависимости от назначения изделия могут выдерживать нагрузку от 500 кг до 25 тонн благодаря металлическому арматурному каркасу. Их можно без опаски ставить на дорогах с интенсивным движением транспорта. При этом стоимость таких изделий в два-три раза меньше чугунных.

© pchela.news

— Наше предприятие перерабатывает около пяти тонн вторсырья в день. Наша основная продукция — это канализационные люки, дождеприёмники, тротуарная плитка и брусчатка, скамейки, вазоны, щелевые полы, парковочные столбики и многое другое, — рассказала гендиректор компании «Символ» Наталья Симонова. — Она надёжна, антивандальна, не разрушается, потому что не впитывает в себя влагу и не выцветает на солнце. Однако на сегодняшний день потребительский спрос на нашу продукцию всё-таки немножко обесценен, люди брезгливо и с настороженностью к ней относятся.

© pchela.news

По словам Натальи, одной из главных проблем производства из переработанного пластика в нашем регионе является дефицит сырья. На долю Челябинска приходится лишь около 10%. Остальной объём даже с учётом логистики дешевле приобрести из Казахстана или других регионов России за тысячи километров.

— Мы — крупнооптовая компания, соответственно нам требуются большие объёмы сырья по адекватным ценам. У нас на производстве шесть цехов, а работает всего три, потому что нет потребительского спроса и сырья, — отметила гендиректор экозавода. — Поэтому необходимо формировать у общества экологические привычки, повысить потребительский спрос на продукцию из переработанных отходов, сделать экономику замкнутого цикла трендом, чтобы люди видели, для чего они разделяют отходы. Тогда предприятия по переработке вторсырья будут масштабироваться, расти и увеличивать свою производительность.

К слову, переработанная продукция уже используется на улицах города. Например, на проспекте Ленина лежат решётки дождеприёмников от компании, а в Металлургическом районе установили парковочные столбики. В ближайшее время в экосквере на ЧМЗ появятся объекты благоустройства из переработанного пластика.

Будущее переработки

На сегодняшний день в стране перерабатывается не более 7% всех отходов. Согласно национальным целям развития России, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 49,5%.

Циклическая экономика также находится на начальных этапах развития. Она подразумевает более широкое использование возобновляемых ресурсов, переход на безотходное производство, минимизацию вреда и экономического ущерба, которые наносятся окружающей среде из-за бессознательной эксплуатации полезных ископаемых.

В этом году в Челябинской области планируют установить более четырёх тысяч баков для сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР). Около 2200 контейнеров уже привезли в Челябинск и Копейск. На площадках регионального центра расставляют более 1800 баков жёлтого цвета для четырёх фракций вторсырья, а 318 оранжевых баков (для сбора использованной ПЭТ-тары) разместят во дворах Копейска.